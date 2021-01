Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Martedì in Senato parlerà il presidente del Consiglio, uno che cambia maggioranza, e per noi Teresa Bellanova, una che in nome delle idee ha lasciato la poltrona, l’esatto opposto di chi per la poltrona un giorno è amico di Trump e uno di Biden, uno per i Dl Salvini e poi li cancella”. Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio.