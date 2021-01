Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi. Siamo tra i peggiori al mondo come Pil nel 2020, come rapporto popolazione/decessi per Covid, come numero di giorni di scuola persi dai ragazzi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.