Governo: Renzi, ‘ora possibile esecutivo serio, di legislatura, che dia risposte concrete’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Ora possiamo finalmente fare ciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un governo serio, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e assicuri la ripresa. Un governo europeista non a parole, ma nei fatti: capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Con un documento serio, scritto bene, concreto”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.