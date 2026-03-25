Governo, Renzi: patatrac targato Meloni, ora costruire alternativa

Milano, 25 mar. (askanews) – “Se gli italiani non vogliono più Meloni non è per i paragoni con dieci anni fa, ma per i risultati negativi di questo governo”. Dunque ora la priorità è “dare una mano per riportare il centrosinistra alla vittoria. In questi tempi di caos trumpiano serve un’Europa credibile e un’Italia protagonista. E su questi temi il centrosinistra è più autorevole di questo esecutivo”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per il quale non bastano le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: “Il problema riguarda la Meloni, non i suoi collaboratori. La sconfitta non è semplicemente su un referendum: è sulla scelta del governo di cambiare la Costituzione senza permettere ai parlamentari di fare nemmeno un emendamento. Meloni è responsabile di questo patatrac: i partiti sostenitori del referendum avevano il 55/60% e dopo l’ingresso della premier in campo siamo passati al 46%. Ma per dimettersi da Palazzo Chigi occorre coraggio: i leader si assumono le responsabilità e si dimettono, gli influencer trovano un capro espiatorio e fanno dimettere i sottosegretari”.

In ogni caso, per Renzi “è iniziata una stagione nuova molto interessante. Per questo c’è bisogno di impegnarsi tutti e io ho iniziato a rinunciare ad alcuni incarichi professionali per concentrarmi solo sulla politica. E mi sono dimesso anche da alcuni incarichi internazionali. La priorità ora è costruire l’alternativa”. Che passa anche attraverso le primarie: “Sono una grande iniezione di freschezza per il centrosinistra, non vanno sciupate. Vedremo come andrà. Noi avremo un nostro candidato o una nostra candidata, ma prima per due mesi ci confronteremo con le primarie delle idee: prima le proposte, poi il nome”.