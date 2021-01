Governo: Renzi tende mano ‘pronti a confronto’, continua pressing su gruppi Iv**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per fermarsi, il mio appello è: anziché fare il compro, baratto e vendo di singoli parlamentari, tornate alla politica”. Nella giornata in cui sembra complicarsi la strada dell’allargamento della maggioranza, Matteo Renzi si rivolge così al premier Conte e agli ex (?) alleati. “Il mio personale suggerimento al presidente del Consiglio e tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche che stanno facendo in queste ore. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo”.