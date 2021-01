Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Vediamo se al Senato ci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta un voto in più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere la fiducia basta un voto in più, poi c’è l’attività di commissione e in molte commissioni il governo sarebbe in minoranza”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tg2 Post.