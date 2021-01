Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di parlare di dignità e nobiltà della politica, mentre tenta in tutti i modi di racimolare i voti necessari a restare a Palazzo Chigi. Non c’è nulla di nobile e men che meno di dignitoso in questa sua affannosa ricerca, pallottoliere alla mano, in cui non mancano ammiccamenti, caduti nel vuoto, al centrodestra”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.