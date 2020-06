Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Ieri sono usciti dai Cinquestelle un deputato e un senatore, pare ce ne siano altri in uscita perché stanno litigando. Stanno perdono due pezzi al giorno e al governo non riescono a combinare nulla”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, interviene come ospite della trasmissione tv ‘Aria Pulita’.