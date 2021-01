Governo: Salvini, ‘o voto o esecutivo centrodestra’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Il governo Conte? “Mi auguro che non vada avanti, naturalmente, non per il bene della Lega ma per quello dell’Italia. È un continuo trascinarsi, litigare e rinviare senza decidere”. Lo dice Matteo Salvini a Libero. “Le vie sono due: o le elezioni – ho fatto i conti, da gennaio in poi ci sono almeno 14 paesi occidentali in cui si andrà alle urne, dal Portogallo alla Repubblica Ceca – oppure per me rimane un’ipotesi praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, le imprese, il lavoro e la riforma della giustizia”.