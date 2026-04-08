Governo, Salvini: Piantedosi un amico, io ultimo che gli vuole male

Milano, 8 apr. (askanews) – “Piantedosi per me è un amico, è stato un mio ‘correo’ nel presunto reato commesso” nella gestione della Open Arms, “l’ultimo che gli vorrebbe fare del male sono io”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse un’idea sul perchè sia stata rivelata la relazione tra il ministro e Claudia Conte.

“Mi è dispiaciuto per i problemi personali, chi l’ha fatto ha fatto qualcosa di assolutamente fuori luogo, perchè l’ha fatto non lo so, l’ultimo cui riferirsi sono io…”, ha aggiunto in riferimento alla possibilità che lui possa tornare al Viminale: “Auguro il meglio all’amico Matteo, poi l’anno prossimo se vinceremo le elezioni vedremo cosa farà chiunque”.