Roma, 14 mag. (Labitalia) – “Non parlo di me da sempre, ho fatto della riservatezza la mia cifra di vita. E quindi non commento. Però, da quanto ho letto, il programma M5S-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido”. Così l’economista Giulio Sapelli, con Labitalia, sulle ipotesi che stanno circolando sul suo nome come premier del governo 5S-Lega.