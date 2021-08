Governo: Scalfarotto, ‘massimo sostegno a Lamorgese, attacchi strumentali’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Di fronte agli attacchi assolutamente strumentali di questi giorni, desidero espirimere il mio massimo sostegno alla Ministra Lamorgese, che va ringraziata per il suo costante ed eccellente servizio a favore dello Stato. Non è certo questo il momento di parlare di stralunate, prima ancora che inopportune, mozioni di sfiducia. L’equilibrio e la competenza della Ministra dell’Interno, un ministero in cui queste due doti sono assolutamente indispensabili e di cui in un recente passato al Viminale si è sentita terribilmente la mancanza, costituiscono un punto di forza di questo governo e del Paese”. Così il sottosegretario all’interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva .