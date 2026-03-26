Governo, Schlein: con Santanchè faida Fdi. E oggi è toccato a Fi. Si sbriciolano

Roma, 26 mar. (askanews) – Quando Santenchè dice che paga il ‘conto’ anche per altri che significa? Che “è una faida tutta interna a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo visto anche oggi in Fi dove ci sono state le dimissioni di Gasparri che è stato sostituito. Si stanno sbriciolando sotto il peso della loro arroganza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Piazza Pulita.

Per Schlein il governo Meloni “è così impegnato con propri problemi e con i problemi che ha con la giustizia che non si sta occupa degli italiani”.