(Adnkronos) – Le valutazioni politiche del Capo dello Stato restano scolpite nel messaggio di fine anno della serata di giovedì scorso. La “declinazione nazionale” del “piano europeo per la ripresa deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse”. Perciò “questo è tempo di costruttori. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte”.