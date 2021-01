Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Crisi: cosa succederà?”. Secondo un sondaggio di Piazza Pulita per il 42,8% si andrà su un governo di unità nazionale senza Conte, per il 21% un governo con Conte senza Renzi, per l’8,1% Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora, per il 6,4 % elezioni anticipate.