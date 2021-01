Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Un dato resta fermo: per me e per il Movimento Cinque stelle c’è un unico nome come presidente del Consiglio, quello di Giuseppe Conte. Faremo la nostra parte fino alla fine, come è nostro dovere, confidando nella saggezza e nelle decisioni del Presidente della Repubblica”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.