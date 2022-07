Governo, Speranza “Auspico maggioranza ancora con M5S”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo davanti settimane non semplici, con una grande questione sociale, serve un Governo forte e autorevole e mi auguro che tutte le parti lavorino nelle prossime giornate perchè si arrivi all’appuntamento di mercoledì con un contesto che ci consenta di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, arrivando al congresso del Psi.

Alla domanda se sia possibile una maggioranza ancora con il M5S, Speranza ha risposto così: “Questo è il nostro auspicio, io ho sempre capito che il voto di ieri, che la mancata fiducia era connessa a una scelta di merito, particolare, legata all’inceneritore di Roma. Credo che questa scelta sia stata un errore, però ora si tratta di verificare fino in fondo se invece c’è un tema di rapporto di fiducia più generale col governo”.

“Credo che queste ore debbano portarci a sciogliere tutti i nodi. Credo che il presidente del Consiglio abbia voluto porre una grande questione di chiarezza, ho massima fiducia nel percorso indicato dal presidente della Repubblica. Credo che sia giustissimo il passaggio parlamentare, l’auspicio è che gli interessi del Paese vengano prima di ogni altra cosa”, ha aggiunto il ministro, per il quale “bisogna evitare una crisi e una corsa elettorale che adesso farebbe male all’Italia”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).