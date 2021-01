Governo: staff Chigi, ‘non escluso hackeraggio Fb Conte’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Alcuni minuti fa sulla pagina Facebook ufficiale del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è apparsa una storia che non è mai stata autorizzata né da Conte né dal sottoscritto e che pertanto è stata immediatamente rimossa. Si tratta infatti di contenuti da cui il Presidente del Consiglio ed il suo staff comunicazione si dissociano totalmente, poiché in contrasto con il modo di pensare e di intendere la politica da parte del Presidente Conte, che ha sempre avuto come punto di riferimento il ‘rispetto della persona’, anche di coloro che, nell’ambito del confronto politico, possono ritrovarsi su posizioni diametralmente opposte”. Lo precisa in una nota il responsabile editoriale web e social media del Presidente del Consiglio, Dario Adamo, dopo che, per pochi minuti, sulle storie del profilo Fb del premier era apparsa una finestra che invitava all’iscrizione al gruppo ‘Conte premier – Renzi a casa!’.