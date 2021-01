Governo: strada ‘costruttori’ in salita, ‘caso Cesa’ tegola su trattative neo gruppo (2)**

(Adnkronos) – La preoccupazione che agita le chat grilline, si ritrova anche nelle riflessioni tra i dem. Tra i gruppi parlamentari è forte la preoccupazione. Dal Nazareno con Roberta Pinotti si ribadisce che la linea non cambia: “Matteo Renzi ha aperto una crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti”. Ma quella maggioranza con una prospettiva politica attorno alla ‘quarta gamba’ oggi appare in salita dopo i fatti in casa Udc. “Attenzione, però, non è detto che invece quanto accaduto agevoli l’avvicinamento alla maggioranza”, sostiene un esponente dem.