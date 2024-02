Governo, Tajani: nessuna crisi, andremo avanti fino a fine legislatura

Milano, 23 feb. (askanews) – “Il governo sta lavorando bene per far ripartire il Paese, lo abbiamo sostenuto, lo sosteniamo e lo sosterremo lealmente: non c’è nessuna crisi nel centrodestra, lo dico a tutti i nostri avversari politici, andremo avanti fino alla fine della legislatura”. Lo ha detto il sgretario di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, nella relazione al congresso degli azzurri.

“Ma non siamo uguali, siamo forze diverse, e se oggi il centrodestra è al governo dobbiamo dire grazie al nostro Maradona”, ovvero a Silvio Berlusconi.