Governo, Tajani “Per noi nessun cambiamento nell’esecutivo”

ROMA (ITALPRESS) – Ipotesi di rimpasto di governo? “Questo dovete chiederlo alla Lega. Il centrodestra non è nè un monolite nè un partito unico, noi ci siamo messi a disposizione con senso di responsabilità per risolvere i problemi degli italiani. Nel governo ci sono delegazioni di Forza Italia e della Lega, noi chiediamo ai nostri rappresentanti di continuare a lavorare. Il governo deve continuare a lavorare intensamente, ci sono risposte concrete da dare agli italiani. Noi non abbiamo proposto il cambiamento di alcun ministro o sottosegretario. Per noi restano quelli che ci sono”.Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a “Mezz’ora in più” su Rai3.

