Governo: Tajani, ‘Polverini? Chi cambia partito destinato a sparire’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Fi “voterà compatta, vedo tutti i senatori sereni”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, rispondendo ai cronisti in transatlantico al Senato, mentre in Aula va avanti il dibattito dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla fiducia. A chi gli domanda se Fi non rischi di perdere pezzi, come ieri alla Camera con l’uscita ‘di peso’ di Renata Polverini, “un’uscita pesante? Be’, Polverini non è stata mai eletta con le preferenze a dire il vero. Ma deve comunque rispondere agli elettori che hanno barrato la casella di Fi. Io sono comunque convinto fermamente che chi cambia partito sia destinato a scomparire dalla politica, è sempre stato così. In bocca al lupo alla Polverini…”.