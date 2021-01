Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Preparato, responsabile, onesto, educato, stacanovista, mediatore, con una visione per l’Italia e con l’obiettivo di ricostruire il Paese per il bene di tutti. L’unico ad avere le carte in regola per portarci fuori da questa crisi. Non si molla!”. Così su Twitter la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato.