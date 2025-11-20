Governo, terminato dopo un’ora Cdm. Ora vertice su manovra

Roma, 20 nov. (askanews) – E’ terminato dopo circa un’ora il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Subito dopo è iniziato il vertice di maggioranza sulla manovra con la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Sono arrivati nella sede del governo il presidente dei senatori Fdi Lucio Malan e il presidente dei senatori Fi Maurizio Gasparri. Il capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo partecipa da remoto così come il vicepremier Matteo Salvini impegnato nella campagna elettorale in Puglia.