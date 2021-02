(Adnkronos) – Intanto nella Lega, c’è chi, pungolato dalla stampa, è già uscito allo scoperto, come il deputato Claudio Durigon, coordinatore del Lazio (”Non so se farò il sottosegretario e sarei onorato di poter stare in questo governo”) e chi si è subito tirato fuori, preferendo conservare il ruolo assegnatogli dal partito, come Gian Marco Centinaio: ”Io con Draghi? No grazie, continuo a dare una mano al partito come capo Dipartimento per l’Agricoltura e il Turismo”.