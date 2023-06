Governo Usa cerca personale per l’Ambasciata in Italia

Il sito web dell’Ambasciata Usa in Italia, contiene varie opportunità di lavoro offerte dal Governo degli Stati Uniti in Italia!

Le Missioni Diplomatiche Americane in Italia garantiscono uguali opportunità di impiego ed un trattamento equo e imparziale a tutti i candidati, senza distinzione alcuna di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, età, condizione fisica, affiliazione politica, stato civile o orientamento sessuale. In tale contesto, l’Ufficio Risorse Umane è responsabile della selezione del personale per le tre Missioni Diplomatiche Americane in Italia: l’Ambasciata USA a Roma di cui l’ Ambasciatore Jack Markell ed i Consolati Generali di Milano, Firenze e Napoli; l’Ambasciata USA presso la Santa Sede e la Missione USA presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (U.S.U.N.) con sede a Roma. Affinchè le domande di impiego possano essere prese in considerazione, i candidati di qualsiasi nazionalità -ad eccezione di talune categorie di familiari di funzionari diplomatici , dovranno essere in possesso dei requisiti di residenza e permesso di lavoro in Italia. L’Ambasciata non può -in alcun caso- sponsorizzare i candidati per un visto di lavoro in Italia. Le opportunità di lavoro di volta in volta disponibili vengono solitamente pubblicizzate in contemporanea sia internamente che esternamente. Tuttavia, alcune posizioni potrebbero essere riservate solo a dipendenti già in servizio. Per visualizzare le posizioni di volta in volta disponibili e inoltrare la propria candidatura, consultare il Portale ERA. Candidature inoltrate con modalità differenti non saranno accettate.