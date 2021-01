Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Massimo impegno per un #pattodilegislatura. Per il bene dell’Italia, per creare fiducia e dare certezze alle persone. Per aumentare gli investimenti, creare lavoro, per un’Italia green e digitale. Per dare un futuro migliore ai giovani”. Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.