Governo: Zingaretti stoppa Renzi e sprona Conte, ‘iniziativa per patto legislatura’/Adnkronos

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Solo l’informativa del segretario Nicola Zingaretti, nessun dibattito come era stato concordato, prima dell’inizio dei lavori, tra le diverse anime dem, ma con la Direzione pronta ad essere riconvocata “a seguito degli sviluppi che si determineranno”, a sottolineare il passaggio cruciale di questo ore per il governo Conte. Anzi un “passaggio fondamentale”, per dirla con il segretario del Pd, “per il futuro non solo del governo che sosteniamo con la massima lealtà, ma del paese alle prese con un’emergenza sanitaria, economica e sociale che non tollera rinvii”.