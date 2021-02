Governo:Baldino (M5S), ‘Brunetta si aggiorni ed eviti retorica fannulloni’**

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Non vorremmo che, qualcuno, abbia voglia tornare indietro di 20 anni, invece che di andare avanti. Brunetta si aggiorni e la smetta con la retorica dei fannulloni. Dire, infatti, che coloro che sono in smart working non lavorano, oltre che non veritiero è anche offensivo. Il neo ministro Brunetta dovrebbe pesare le parole e ascoltare il consiglio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla sobrietà nella comunicazione”. Lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino.