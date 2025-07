Governo,Meloni:a palazzo Chigi ogni giorno è lancio con paracadute

Roma, 15 lug. (askanews) – “In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l’immagine del lancio con il paracadute è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare, perché chi guida una nazione ogni giorno, ogni istante, ha decisioni delicate, difficili da prendere, su temi molte volte inesplorati. Devi prenderle in fretta e non sono ammessi errori, perché la posta in gioco è altissima. Se io sbaglio il lancio, se qualcuno non ha preparato bene il paracadute, ci sono altri italiani che lo pagheranno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dopo aver citato la storia del pilota americano Charles Plum e del marinaio che in Vietnam gli piegava il paracadute.