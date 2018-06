Gp Francia, trionfa Hamilton

Le Castellet, 24 giu. – (AdnKronos) – Lewis Hamilton trionfa nel e torna in testa al mondiale di F1 scavalcando in classifica il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. L’inglese della Mercedes domina incontrastato dal primo giro sfruttando anche il contatto alla prima curva tra Vettel e il compagno di squadra Valtteri Bottas che devono ripartire dalle ultime due posizioni e in pratica escono dalla lotta per il podio. Hamilton conquista così senza sudare troppo la terza vittoria stagionale, la 65esima in carriera.

Alle spalle del 33enne di Stevenage l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen che vince un duello appassionante con la seconda Red Bull dell’australiano Daniel Ricciardo. Quinto posto per Vettel, che rimonta posizioni su posizioni e limita i danni in ottica mondiale: Hamilton torna al comando con 145 punti, contro i 131 del ferrarista.

Sesto posto per il danese della Haas Kevin Magnussen, davanti a Bottas. A completare la top ten lo spagnolo della Renault Carlos Sainz, che precede il compagno di scuderia, il tedesco Nico Hulkenberg e il monegasco della Sauber Charles Leclerc.