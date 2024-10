Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo

(Adnkronos) –

Carlos Sainz vince il Gp del Messico. Il pilota spagnolo della Ferrari oggi 27 ottobre trionfa davanti alla McLaren del britannico Lando Norris e alla rossa del monegasco Charles Leclerc. L’iberico, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera, regala al Cavallino la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta da Leclerc sull’asfalto texano di Austin.

“Volevo questa vittoria, ne avevo bisogno, volevo un’ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari e ci sono riuscito. Ora restano quattro gare, voglio godermele il più possibile”, dice Sainz dopo il trionfo. “Il sorpasso su Verstappen? Non l’ho preparato, ero infastidito dalla partenza, volevo sorprenderlo, ero un po’ indietro e non avevo nulla da perdere. Ero molto sicuro di superarlo. Se avessi dovuto scegliere un luogo per vincere non avrei potuto scegliere di meglio del Messico”, aggiunge l’iberico.

Sainz scatta dalla pole edopo una partenza non impeccabile cede la leadership alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. La Ferrari è in palla, Sainz può permettersi di aspettare il momento giusto per riprendersi il primo posto e marciare da solo verso la bandiera a scacchi. La doppietta di Maranello non si concretizza anche a causa di un errore di Leclerc, che cede la seconda piazza a Norris e deve accontentarsi del gradino più basso del podio, consolandosi con il giro veloce. Al quarto e al quinto posto le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Verstappen, colpito da due penalità, chiude al sesto posto e vede assottigliarsi il vantaggio su Norris nel Mondiale piloti. Completano la top ten messicana Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

Verstappen comanda il Mondiale piloti con 362 punti, Norris insegue a quota 315. Leclerc è terzo a 291 punti. Nel Mondiale costruttori la McLaren è prima con 566 punti, la Ferrari insegu a 537. Terza la Red Bull a 512. Ora il Mondiale torna la prossima settimana in Brasile.