Gp Miami 2022, Verstappen vince davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp di Miami precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il pilota olandese della Red Bull accorcia le distanze dal ferrarista, sempre leader nella classifica mondiale. Verstappen, scattato dalla terza posizione in griglia alle spalle delle rosse, supera al via Sainz e al nono passaggio Leclerc per involarsi verso il trionfo.

Quarto posto per la Red Bull del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton e l’Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. A completare la top ten i due piloti dell’Alpine, il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso e la Williams dell’inglese Alexander Albon. Nella classifica iridata Leclerc guida con 104 punti, 19 in più di Verstappen.