Gp Olanda, Leclerc e Sainz i più veloci in FP2

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Guizzo delle due Ferrari, che fanno registrare i primi due tempi nella seconda sessione di prove libere in vista del Gp d’Olanda. A guidare la classifica è Charles Leclerc, che con il tempo di 1’12″345 regola di appena quattro millesimi il compagno di squadra Sainz. Alle loro spalle l’ex campione del mondo Lewis Hamilton, capace di avvicinarsi molto ai tempi delle due Rosse: 1’12″845 per l’inglese. Quarto posto per Lando Norris su McLaren (1’12″448), che riesce a infilarsi tra le due Mercedes e precede il connazionale Russell. Deludenti le Red Bull: Verstappen si deve accontentare dell’ottavo posto, dopo una mattinata tutt’altro che serena, a causa dei problemi al cambio avuti nella FP1; Perez finisce addirittura fuori dalla top ten facendo registrare il dodicesimo tempo. A completare i primi dieci posti sono Stroll (6°), Alonso (7°), Ocon (9°) e Ricciardo (10°).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).