Gp Spagna, vince Hamilton

Montmelo’, 13 mag. (AdnKronos) – La Mercedes di Lewis Hamilton vince dominando il Gp di Spagna di F1. Il pilota britannico si è imposto precedendo il compagno di squadra Valterri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Solo quarta la Ferrari di Sebastian Vettel, prima volta che una rossa non arriva sul podio in stagione, visto anche il ritiro di Kimi Raikkonen oggi al Montmelò. Quinta l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo, seguita dalla Haas di Kevin Magnussen. Chiudono la top ten la Renault di Carlos Sainz, la McLaren di Fernando Alonso, ottavo, la Force India di Sergio Perez e la Sauber di Charles Lecrerc.

Nel corso del 26esimo giro si è verificato un problema alla Ferrari di Raikkonen . Il pilota finlandese ha perso potenza, rientrando ai box per poi per ritirarsi.

All’inizio del Gp di Spagna, dopo le prime curve, c’è stato un incidente causato dalla Haas di Grosjean che è andato in testa coda e rientrando in pista è carambolato sulle monoposto di Gasly e Hulkemberg, costringendoli al ritiro, con il conseguente ingresso della safety car. Dopo sette giri dietro alla safety-car per l’incidente, il Gp di Spagna è ripartito con la Mercedes di Hamilton al comando. Grosjean dopo l’incidente sarà sottoposto ad accertamenti di controllo a causa del violento impatto con altre due monoposto.

E’ la 41esima doppietta nella storia della Mercedes, la prima in questa stagione, 41esima pole e vittoria per Hamilton che allunga in classifica su Vettel portandosi a 95 punti contro i 78 del ferrarista che tra due settimane a Montecarlo avrà l’occasione per la rivincita. Seguono in classifica Bottas con 58 punti, Raikkonen con 48 e Ricciardo con 47.