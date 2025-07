di Annamaria Spina

Esiste un nome che echeggia nei laboratori segreti delle grandi potenze, nelle torri di vetro delle multinazionali, nei consigli d’amministrazione dove l’aria è rarefatta e la voce si abbassa quando si parla di futuro. Quel nome è “Grace”, ma non è un nome qualunque, … è un brusio di potere, una progettazione, un’arma, un algoritmo, un’idea travestita da chip.



Grace è la nuova ossessione del mondo, … è il centro gravitazionale di un nuovo ordine: chi ce l’ha, costruisce il domani, chi ne resta privo, osserva il presente invecchiare. E così, in punta di silicio, si consuma una battaglia antica quanto l’uomo, non più solo il desiderio di migliorare, di crescere, di innovare, ma qualcosa di più viscerale, più sottile, più inquieto. Non è il desiderio che muove il mondo … è l’ “invidia” … e in cima a questa tensione verticale, come una serena tecnologica dalle labbra mute e il cuore incandescente, si erge lei: “GRACE”.

Non una donna, non un chip, non una marca, … Grace è una soglia. Il nome bisbigliato negli ambienti del potere e urlato nei server farm del mondo. È l’algoritmo che separa chi comanda da chi compete, la frontiera che distingue chi crea l’AI da chi la consuma … è la divinità silenziosa dell’economia dell’intelligenza artificiale, forgiata da NVIDIA come un’Afrodite algoritmica, nata non dalla schiuma ma dal calcolo…Grace è un superchip. Più precisamente, è una CPU basata su architettura ARM, progettata per lavorare insieme alle GPU più potenti mai concepite: le Blackwell, insieme formano un duo invincibile, capace di far girare in tempo reale i modelli linguistici di nuova generazione, di simulare il mondo fisico, di automatizzare il pensiero. Grace è il cuore, Blackwell è il cervello.

Grace non è solo una macchina che calcola, è una “macchina che genera invidia”, è necessaria, senza di lei si perde il futuro. Cosa accade quando una singola architettura, un solo nome condiziona gli equilibri di una filiera globale? Quando i colossi della Silicon Valley e i governi asiatici si contendono non più il talento, ma l’accesso a una CPU? Quando persino il linguaggio, la creatività, la sanità e la difesa nazionale dipendono dalla sua disponibilità? Accade che la strategia economica si deforma, che le imprese non pianificano più sull’asse dell’innovazione, ma su quello del ritardo dell’altro, che si costruiscono piattaforme, fondi sovrani, alleanze geopolitiche, non per creare, ma per impedire.

Accade che l’invidia , anticamente un vizio umano, si trasforma in metrica industriale.

Grace oggi è ciò che la bomba atomica fu nel 1945: un punto di non ritorno, con una sola , immensa differenza,…questa volta, il potere non esplode, … “pensa” … e mentre lo fa, ci giudica tutti. Grace è anche una sfida all’etica del progresso, è la domanda non posta: vogliamo veramente che l’economia globale si giochi su chi detiene un chip? Siamo disposti a legare il nostro sviluppo sociale, educativo, sanitario a una scheda madre? O forse ci stiamo abituando a una sorta di “eleganza dell’invidia”, dove ciò che conta non è il valore generato, ma la distanza che riusciamo a mettere tra noi e gli altri?

L’invidia non è più un’emozione, … è un’ infrastruttura. Grace ne è il simbolo perfetto: lucida, silenziosa, indispensabile … un nome che sussurra promesse mentre fabbrica gerarchie.

Ma è proprio quel nome a inquietare: “Grace” significa “grazia”. Un nome lieve, quasi angelico, femminile, educato, gentile. Un nome che sembra uscito da un romanzo inglese dell’Ottocento, o da una passerella couture, un nome che non minaccia , ma che quasi “accarezza”. E invece, dietro quella delicatezza lessicale, si cela una delle più radicali accelerazioni gerarchiche dell’economia contemporanea. Grace non è solo un processore, è la struttura attraverso cui si decidono i nuovi rapporti di forza . È ciò che trasforma la potenza di calcolo in potere geopolitico, l’accesso al dato in dominio culturale, l’intelligenza artificiale in arma commerciale. Chi possiede Grace, detta regole, chi ne è privo, resta indietro, persino se è bravo.

Ma c’è qualcosa di ancora più sottile e quasi filosofico, perché non è più l’innovazione che guida il progresso, ma la paura di restare indietro. Non è più il sogno di creare, ma il panico di non possedere. È … l’ “invidia” … e Grace è il suo volto più elegante.

Se un tempo era il desiderio personale, creativo, persino ingenuo a generare crescita, oggi il mercato è guidato da un meccanismo comparativo tossico. Si corre non per arrivare primi, ma per non vedere l’altro troppo avanti, si investe non per generare valore, ma per non morire di secondarietà. La competizione non è più strategica, ma identitaria. Ecco perché il nome “Grace” è stato scelto con cura, perché non spaventa, perché non urla dominio, ma lo insinua, perché protegge l’economia dell’invidia con il mantello della grazia. Come se tutto fosse naturale, dolce, armonico, come se non ci fosse nulla di predatorio in una macchina pensata per rendere obsoleta qualunque infrastruttura precedente, come se l’esclusione fosse semplicemente una questione di tempo, non di volontà.

In questa nuova economia, la gentilezza diventa strategia di conquista. Un chip si chiama Grace, e nessuno ha il coraggio di sospettarne la brutalità. Un’azienda si presenta come abilitatrice del futuro, mentre costruisce scale senza ringhiere, dove chi non sale precipita. L’invidia è diventata così raffinata da non sembrare più un difetto, ma un metodo, una metrica implicita, una spinta necessaria, un carburante accettabile purchè ben vestito. E allora sì, l’economia globale ha sostituito il desiderio con l’invidia, ma l’ha fatto con tale eleganza da non generare alcun allarme, anzi: ci siamo commossi davanti al nome Grace. Abbiamo parlato di efficienza, sostenibilità, accelerazione, ci siamo emozionati per la bellezza della tecnologia, e non abbiamo visto la gerarchia che stava prendendo forma, non abbiamo riconosciuto l’aristocrazia che si stava organizzando attorno al silicio. Grace è la protagonista muta di questa nuova storia economica, una figura che non “dice”, ma “determina”, che insinua, che non è desiderata: è indispensabile.

Abbiamo salutato l’era dell’ingegno, dell’intuizione, dell’errore creativo, abbiamo scambiato la fragilità per inefficienza, il dubbio per ritardo, la lentezza per colpa e abbiamo lasciato che il calcolo diventasse giudizio, che l’algoritmo diventasse verità. Non ci stiamo evolvendo, ci stiamo “ottimizzando”, ma l’ottimizzazione, per definizione non contempla l’umano, lo misura, lo filtra, lo riordina, fino a renderlo irrilevante.

Oggi Grace ci offre tutto ciò che abbiamo chiesto: velocità, precisione, previsione, ma nel darcelo, ci mostra anche il conto. Un’economia che non è più alimentata dal sogno, ma dal confronto costante, una competizione così estrema da non avere più vincitori, ma solo sopravvissuti. Una macchina perfetta che gira su un motore imperfetto: l’invidia.

Un’economia che gira su un motore chiamato invidia non può essere un’economia degna dell’essere umano. È una macchina perfetta, sì, programmata per accelerare, scalare, vincere, ma il suo motore è guasto perché non “nutre”, non restituisce senso, … è una macchina che brilla in superficie ma consuma dentro, alimentata dal confronto costante, dalla prestazione, dalla fame di sorpasso. In essa, non ci sono vincitori, ma solo sopravvissuti, … e in fondo, ogni giorno, tutti perdiamo qualcosa: la quiete, l’intensità, la gioia pura del creare per amore, e non per vantaggio.

Ma io non ci sto, non voglio un microchip che amplifichi la mia immagine per generare invidia , perché l’invidia è un sentimento basso, viscoso, non ha luce propria: vive dell’ombra dell’altro. È un veleno lento, che ti entra dentro mentre sorridi, mentre ricevi applausi, mentre vinci qualcosa … ma ti accorgi, all’improvviso, che stai perdendo te stessa. Mi piace pensare ad un altro tipo di microchip, uno che non moltiplichi la distanza, ma la prossimità, … uno che non accenda la gara, ma la gratitudine, un microchip che non misuri il potere, ma il battito.

L’altro giorno, senza cercare nulla di preciso, mi sono imbattuta in un video breve, pochi secondi appena, ma un tempo sufficiente per tremare. Un neonato, sordo dalla nascita, viene collegato per la prima volta a un piccolo apparecchio acustico. Ha gli occhi grandi, fissi su un punto preciso, come se stesse ascoltando un mondo che ancora non conosce … poi, la voce, … la voce della madre.

Una voce dolcissima, che lo chiama con tenerezza, con un amore antico, come se lo chiamasse da sempre … e in quel momento accade qualcosa di straordinario: il bambino si arresta, smette di muoversi, le palpebre si aprono appena, l’aria si fa densa, immobile. I suoi occhi si spalancano e poi si illuminano, … un’emozione pura lo attraversa come una corrente, e con essa arriva il pianto, … un pianto che non è dolore, ma riconoscimento, commozione, come se quella voce non fosse nuova, ma fosse stata sempre lì. Come se l’avesse ascoltata dentro, nell’acqua del ventre materno, e adesso, finalmente potesse udirla anche fuori, nel mondo. Quel neonato, per un istante eterno, non è stato solo un bambino, … è stato l’intera umanità che sente la propria origine, … ed io, davanti a quel video ho pianto, … perché ho visto la verità: “non siamo nati per competere, ma per emozionarci”.

Un’economia vera dovrebbe funzionare così, dovrebbe misurare l’impatto della bellezza, non solo quella della produttività, dovrebbe premiare chi costruisce, chi cura, chi commuove, dovrebbe dare spazio all’ascolto, alla voce di chi non ha voce. Il motore non può essere l’invidia, il motore deve essere il “desiderio”, quello primordiale: il desiderio di vivere, di rinascere, di esserci davvero, … il desiderio di amare, di essere “visti”, di riconoscere il valore, non solo il vantaggio.

L’invidia consuma, il desiderio genera. L’invidia logora, il desiderio nutre, l’invidia separa, il desiderio unisce … e allora, programmiamo un microchip che non ci renda più vincenti, ma più umani. Un microchip che ci faccia tremare il cuore, come il primo suono di una voce amata, come il primo riconoscimento che dà senso alla vita.

Quando l’economia torna madre, ogni impresa riconosce la propria voce.