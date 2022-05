Graded al Career Day Unina: 4 posizioni lavorative aperte per giovani qualificati

Circa 20 prenotazioni registrate sulla piattaforma jobservice.unina. it , il canale della Federico II dedicato al mondo del lavoro per avvicinare gli studenti alle aziende, una serie di confronti individuali alla ricerca di figure specialistiche altamente qualificate. Graded, società napoletana del settore energetico, ha preso parte ieri al CareerDay organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – UNINA Federico II – per la quarta volta dal 2019. In mattinata l’ingegnere Davide Capuano, R&D Specialist della società, ha presentato l’azienda agli studenti. Nel pomeriggio Giuseppe Gregorini, Responsabile Area Sviluppo Estero, ha effettuato i colloqui one-to-one con i candidati già registrati sul portale. Quattro le posizioni lavorative aperte dalla società di Vito Grassi: Ufficio Gare e Contratti; Ufficio IT; Ufficio tecnico area facility internazionale; Caposezione comunicazioni per commessa estera.