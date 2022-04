Graded al “Digita Cafè”: protagonista la trasformazione digitale

Che cosa significa fare innovazione oggi e in che modo viene declinato questo asset strategico in Graded?

A dare una risposta a questi interrogativi sono stati Gennaro Ardolino, Responsabile Digital Innovation & IT, e Giuseppe Gregorini, responsabile area Sviluppo estero di Graded, nel corso della testimonianza che si è tenuta ieri mattina al “Digita Cafè”.

“Graded crede nelle relazioni strategiche e si impegna con fiducia e costanza nella costruzione e nella crescita di queste relazioni, assumendo un ruolo proattivo – spiega agli studenti del Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio Gennaro Ardolino –. Quest’anno, infatti, ci confermiamo Partner Platinum di Digita Academy per la quinta edizione consecutiva dal 2017 e ogni anno ci impegniamo con project work in ambiti differenti e sperimentando nuove tecnologie. Stiamo rafforzando il processo di trasformazione digitale lavorando su più fronti – aggiunge Ardolino -: attraverso la partecipazione attiva a progetti di ricerca e sviluppo, programmi nazionali e internazionali di accelerazione, attraverso l’interazione con il mondo delle start up e lo sviluppo di soluzioni di prodotto, di processo e organizzative sempre più all’avanguardia applicate all’interno dell’azienda e proposte ai clienti”.