Graded al “Virtual Fair” della Federico II: caccia ai giovani talenti

Dal Career Day al “Virtual Fair”: torna anche quest’anno, pur se con nuove modalità adeguate alle disposizioni governative sull’emergenza sanitaria, il format creato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli per avvicinare gli studenti alle aziende. Sabato scorso Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con l’ingegnere Davide Capuano, R&D Specialist dell’azienda, attraverso una piattaforma virtuale, alla giornata di lancio della nuova edizione, presentando i progetti in cantiere e i profili professionali attualmente ricercati. Circa 50 le prenotazioni già registrate su jobservice.unina.it, il canale della Federico II dedicato al mondo del lavoro, per due posizioni aperte: Ufficio Tecnico, per il quale Graded cerca un collaboratore che si occupi di progettazione e sviluppo dei lavori in cantiere, e Ufficio Gare, dove la ricerca è indirizzata a un collaboratore che si occupi della parte gestionale e amministrativa delle gare di appalto. Le proposte resteranno aperte fino a mercoledì 22 aprile. Gli incontri virtuali con i candidati sono stati organizzati dalla Federico II per lunedì prossimo 27 aprile.