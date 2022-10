Graded alla Borsa della Ricerca. Miranda: Investire su giovani e formazione per essere competitivi

Anche quest’anno Graded, società napoletana del settore energetico, è presente al Forum della Borsa della Ricerca, l’evento nazionale di matching sull’innovazione promosso dalla Fondazione Emblema e organizzato in collaborazione con l’Università di Salerno. Questa mattina, presso la Sala Riunioni del Laboratorio Incubazione spin off dell’Ateneo di Fisciano, il responsabile Area Ricerca e Sviluppo di Graded, Claudio Miranda, ha illustrato i diversi progetti di ricerca in corso sulle energie rinnovabili, dalla geotermia all’idrogeno, dal solare ai sistemi ibridi di generazione e cogenerazione, che vedono in campo Graded al fianco di Università e centri di ricerca nazionali e internazionali. Sul tavolo il tema delle risorse PNRR destinate a ricerca e innovazione. “Una missione in cui giocano un ruolo fondamentale le competenze. Mai come oggi – dice Miranda – scommettere sui giovani talenti e investire sulla formazione continua rappresentano per l’impresa un costo inevitabile per restare competitivi, ma anche un volano straordinario per aprirsi a nuovi mercati. Nell’epoca della globalizzazione dei mercati e delle produzioni, le Università, le Academy e i centri di ricerca rappresentano – e dovranno sempre più rappresentare – un fattore fondamentale per alimentare lo sviluppo economico. Un fattore sul quale Graded ha sempre puntato e che continuerà ad essere al centro delle nostre strategie di crescita”.