Graded, asse con il RIT di Dubai: energia geotermica per gli edifici del Medio Oriente

Migliorare l’efficienza dei servizi di climatizzazione negli Emirati Arabi: è l’obiettivo del nuovo progetto di ricerca sull’energia geotermica che Graded sta sviluppando a Dubai in collaborazione con i ricercatori del Rochester Institute of Technology, università americana con sede anche negli Emirati che ha recentemente aperto un nuovo campus in Silicon Oasis. L’obiettivo è introdurre sul mercato emiratino una nuova tecnologia per il risparmio energetico degli edifici.

L’idea di “esportare” negli Emirati una sperimentazione sulla geotermia in Graded è nata nel 2019, a seguito dell’interesse suscitato durante la presentazione alla Fiera Wetex di Dubai da un altro progetto di ricerca, Geogrid, avviato in Campania nel 2015 in collaborazione con i massimi esperti del settore (INGV, il CNR, Università Parthenope, Federico II, Università del Sannio, Università della Campania, Smart Power System, e una serie di imprese con Graded capofila).

A far propendere per il Medio Oriente come possibile mercato di sbocco sono state soprattutto posizione geografica e condizioni climatiche ottimali per questa fonte energetica: la temperatura, costante durante la notte e il giorno, suggerisce, infatti, l’opportunità di aumentare l’efficienza del sistema di raffreddamento tradizionale sostituendolo con sonde geotermiche. L’utilizzo della geotermia permette, infatti, di avere a disposizione un ‘serbatoio’ termico a temperatura costante durante l’intero arco dell’anno a costo zero.

Dalle biomasse alla geotermia, dalla Trigenerazione al Solare termodinamico alla gestione in remoto di impianti energetici attraverso intelligenza artificiale e realtà aumentata: sono numerosi i progetti di ricerca e sviluppo su cui sta investendo l’azienda napoletana che fa capo a Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria nazionale.

Fondata a Napoli nel 1958, Graded è una Energy Saving Company (ESCo) attiva come Gruppo sia sul mercato nazionale che internazionale (Usa, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Spagna, Romania, Emirati Arabi), servendo una clientela costituita sia da Amministrazioni Pubbliche che da gruppi privati operanti nel settore industriale, sanitario e residenziale. La società opera principalmente nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia ad alta efficienza, applicando le più moderne tecnologie di ricerca e sviluppo ai processi di riconversione delle fonti fossili classiche e di quelle rinnovabili. Progetti, ma anche finanza innovativa per sostenere i nuovi programmi di crescita sul territorio regionale. Dopo l’emissione nel 2019 di tre mini-bond e il “debutto” a Palazzo Mezzanotte sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle società non quotate con ambiziosi piani di crescita, Graded ha aderito anche a Garanzia Campania Bond. Operazione che sta aiutando la Società a consolidare il segmento Energie Rinnovabili, esplorando nuovi settori come l’agroindustria e facendo leva sugli strumenti messi a disposizione dalla Digital Transformation per offrire soluzioni sempre più efficienti, sostenibili e all’avanguardia.