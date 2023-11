Graded, Grastim e Napoli Basket: la forza del gruppo nell’impresa e nello sport

L’unione fa la forza, nello sport come nell’impresa. E’ sullo spirito di gruppo che hanno fondato il proprio successo Graded Spa, società del settore Energia guidata da Vito Grassi (attiva anche nell’Agroalimentare con la partecipata BFE), Grastim, spin-off nato nel 2006 dalla joint venture con il gruppo Stim, e la società sportiva Napoli Basket, rinnovata nel 2018 grazie alla passione di tre aziende napoletane – Graded con Federico Grassi che ricopre anche la carica di presidente, Temi Gls Spa di Francesco Tavassi e la GE.VI spa fondata da Michele Amoroso. Una passione che nel giugno del 2021 è riuscita a riportare la città di Napoli in Serie A a 13 anni dall’ultima partecipazione dell’allora Basket Napoli.

Impegno, consapevolezza, fiducia, rispetto e responsabilità sono le parole chiave del percorso che lega a doppio filo il Gruppo energetico e la società sportiva. A evidenziarlo sono stati i protagonisti dell’evento di team building organizzato venerdì 17 novembre nel tempio della pallacanestro napoletana. Tra giochi e attività di gruppo, sull’ideale “palco” del Fruit Village Arena PalaBarbuto si sono alternati i vertici delle due società: il responsabile Area Tecnica ed il coach della Napoli Basket Pedro Llompart e Igor Miličić, il presidente di Graded-Grastim Vito Grassi e il Dg di Grastim Gianfranco Milani.

“Per fare in modo che la tua società abbia successo, interessati alla vita dei tuoi compagni” è il messaggio del dirigente sportivo spagnolo che invita a miscelare una buona dose di ambizione con un ingrediente fondamentale per vincere: la correttezza e il rispetto nei confronti di ogni singolo componente della squadra. “Perché si vince in gruppo, mai da singoli”.

E’ lo stesso spirito con il quale Vito Grassi ha da sempre guidato il suo Gruppo, portando a casa risultati importanti nonostante le numerose instabilità congiunturali e le difficoltà che hanno colpito soprattutto il mercato energetico negli ultimi anni. “Quello che siamo oggi, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, con quale impegno e quale sacrificio collettivo – dice Grassi – è sotto gli occhi di ciascun componente di quella “famiglia allargata” che è il nostro “capitale umano”: le donne e gli uomini di Graded e Grastim. Quello di cui siamo capaci è scritto nella passione che ognuno di noi mette nel proprio lavoro. E’ nella soddisfazione che proviamo quando un Progetto sul quale ci siamo impegnati per mesi, studiando alla ricerca di soluzioni innovative, riesce a vedere finalmente la luce. A trasformarsi in un prototipo da esibire come un trofeo. E’ nel senso di gratificazione che ci pervade quando quel progetto conquista le attenzioni di Università e centri di ricerca, che riconoscono il nostro lavoro e sono interessati a svilupparlo anche a migliaia di chilometri dal nostro quartier generale. E’ nei riconoscimenti pubblici, sempre più numerosi, che ci sono stati tributati da enti e istituzioni nazionali e internazionali. Ma niente è ovviamente facile e non sempre si porta a casa il “match-point” nonostante l’impegno, il sacrificio, la passione. Però possiamo dire con certezza che anche le “sconfitte”, le piccole battute d’arresto hanno contribuito a farci diventare quello che siamo oggi. Una squadra compatta – oggi più grande di ieri – dove il valore di ognuno diventa il valore di tutti. Perché lavorare insieme significa vincere insieme”.

Sulla stessa linea il DG di Grastim Gianfranco Milani: “E’ emozionante vedere quali risultati possa raggiungere una squadra quando in maniera compatta decide di volgere lo sguardo nella stessa direzione, puntando ad obiettivi sempre più ambiziosi. Non smettiamo mai di sognare!”.

A curare gli allestimenti e il buffet dell’evento è stata la società napoletana Mosaiko Enterprise, una realtà che opera in Italia, Spagna, Grecia e nel Principato di Monaco organizzando e promuovendo servizi, brand ed attività nel settore entertainment, F&B e business networking.