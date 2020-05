Graded, opportunità di lavoro: ieri 40 colloqui in virtuale con gli studenti Unina

Si sono tenuti ieri in modalità virtuale per Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, i colloqui con circa 40 candidati che si erano registrati su jobservice.unina.it, il canale della Federico II dedicato al mondo del lavoro. Due le posizioni lavorative aperte: Ufficio Tecnico, per il quale Graded cerca un collaboratore che si occupi di progettazione e sviluppo dei lavori in cantiere, e Ufficio Gare, dove la ricerca è indirizzata a un collaboratore che si occupi della parte gestionale e amministrativa delle gare di appalto. Per l’azienda hanno partecipato a questo primo confronto di valutazione Davide Capuano, R&D Specialist, assieme a Cinzia Mangione, Responsabile Qualità Sistema di Gestione Integrato, e Giuseppe Gregorini.

L’appuntamento rientra nell’ambito del “Virtual Fair” (l’ex Career Day adeguato alle nuove norme sul distanziamento dettate dall’emergenza sanitaria), il format creato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II di Napoli per avvicinare gli studenti alle aziende. Sabato 18 aprile Graded aveva partecipato alla giornata di lancio della nuova edizione, presentando i progetti in cantiere e i profili professionali attualmente ricercati.