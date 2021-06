Graded sponsor della Napoli Basket festeggia la promozione in A1. Federico Grassi: Pronti a raggiungere nuovi obiettivi

Dopo tredici anni, la città di Napoli ha di nuovo una squadra di basket in massima serie: il Napoli Basket del presidente Federico Grassi, guidato da coach Stefano Sacripanti, ha conquistato la promozione in Serie A1, al termine di una stagione scandita anche dalla vittoria di una Coppa Italia di Serie A2. A cinque anni dalla fondazione (estate 2016), la società dunque è riuscita ad alzare due trofei e riportare la pallacanestro napoletana nella massima serie, nonostante una pandemia mondiale che ha privato per oltre un anno la società del tifo sugli spalti e degli introiti a questo legati.

Il team di Graded Holding, sponsor della Napoli Basket del presidente Federico Grassi, si dice orgogliosa dei risultati raggiunti dalla squadra che rna nell’Olimpo del Basket italiano. “Sono stati premiati gli sforzi della società, la determinazione dei giocatori, il supporto dei tifosi. E ora avanti a testa alta verso nuovi traguardi!”, si legge in un commento pubblicato sui social Graded.

Cinquantadue anni, napoletano, co-owner di Graded Spa, azienda che opera in Italia e all’estero nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate, Grassi racconta come ha costruito il ritorno di Napoli in A dopo 13 anni.

“L’obiettivo era quello di far tornare Napoli nell’elite del basket, cioè la serie A, crescendo con il tempo, compiendo i passi giusti all’interno di un progetto ambizioso ma che voleva diventare adulto insieme a tutta la società e alle sue strutture. E’vero, dovevamo ricostruire dalle macerie, sapevamo che il percorso sarebbe stato complicato e che c’era tanto da seminare prima di raccogliere. Alla fine però come sempre accade quando lavori bene e hai un disegno preciso in testa, i risultati si raggiungono. Ora il progetto è continuare a consolidarsi, strutturando la società in modo da non essere una comparsa in A e con l’obiettivo di restarci”.

Un figlio, Sergio, che sta muovendo i primi passi da cestista nella Academy del Basket Napoli, un padre appassionato di basket che seguiva la gesta della Napoli di Nicola De Piano, alla quale succedette poi Mario Maione: tutte tappe che Federico Grassi ha percorso da tifoso prima di diventare l’uomo della rinascita partenopea: “Le prime gare di basket a cui ho assistito furono con la gestione De Piano che conobbi anche grazie all’amicizia con mio padre, poi con Maione la mia passione è cresciuta ed ero sempre al palasport. Sono stati i due più grandi presidenti che la storia del basket napoletano abbia avuto, io spero di poter rinverdire la loro grande tradizione”.

Il Napoli Basket torna in Serie A e rispetto ad altre realtà ha un impianto come il PalaBarbuto già pronto e rodato per la Serie A, anche se Grassi ha un sogno nel cassetto.“La nostra intenzione è rimettere in piedi il palasport “Mario Argento” ma dobbiamo aspettare le nuove elezioni amministrative prima di capire se questo progetto si può riportare avanti: sarebbe bello averlo nuovamente e farlo tornare ad essere la casa del basket. Per adesso il Pala Barbuto resta una ottima soluzione con i suoi 4 mila spettatori che non vediamo l’ora di abbracciare sperando che finalmente la emergenza Covid sia conclusa”. Pala Argento e non solo: ad esempio un rapporto sempre più stretto con il Napoli Calcio: “Mi piacerebbe – dice – che, come già in tutte le grandi città europee come Madrid, Barcellona, Istanbul e Monaco, vi fosse una struttura unica, una polisportiva che unisca le maggiori forze sportive di una città e ripercorrere i fasti di un tempo quando si andava prima al calcio poi al palasport. Per adesso sono felice del tweet con cui il Napoli Calcio ha salutato la nostra promozione, un segno di attenzione importante che ho molto apprezzato”.