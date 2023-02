“Graffi sulla corteccia. Rinascere dalla violenza”. Giovedì 16 alla Fondazione Plart la presentazione del libro

Una donna che ha subìto una violenza può continuare a vivere la sua quotidianità? Può gestire i suoi impegni familiari, lavorativi e “rinascere” da un trauma così doloroso? E in che modo? Ne parleranno giovedì 16 febbraio alle ore 11,30 a Napoli presso la Fondazione Plart in via Martucci, 48 – in occasione della conferenza stampa di presentazione del libro “Graffi sulla corteccia. Rinascere dalla violenza” – Rossella Paliotto, direttore generale del Fondazione Plart e Ad di Aet Group; Annamaria Santangelo, psicoterapeuta relazionale e presidente associazione “L’Agapè odv”; Isabel Fernandez, psichiatra e presidente italiana ed europea di Emdr; Nunzia Brancati, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli; Lucio Barbato, avvocato penalista e presidente dell’Associazione “Nessun dorma”; Marta Riso, coordinatrice di “Casa Donna Nuova” e Milena Palladino, coordinatrice del centro anitiviolenza “Libera-Mente Donna”. Modera il giornalista Massimiliano Murolo.