Gragnaniello, angioplastica dopo il malore. Ora è in terapia intensiva. I medici: In osservazione per 48 ore

Nell’ospedale in cui è stato ricoverato dopo il malore che lo ha colpito al termine del concerto a Camigliano (in provincia di Caserta) Enzo Gragnaniello è stato stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Gli è stato impiantato uno stent “ed ha reagito positivamente – dicono i medici -. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva dove è monitorato costantemente. Al momento non ci sono stati altri eventi cardiologici, ma bisogna aspettare almeno 48 ore per considerarlo fuori pericolo”. Le condizioni generali sono buone, tant’è che a Gragnaniello è stato permesso anche di mangiare qualcosa di leggero. In ospedale i familiari aspettano fuori il reparto, perché le misure anti Covid non permettono di entrare nel reparto e nessuna visita può essere fatta al paziente.

