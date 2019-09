Gragnano, anche Arbore alla Festa della Pasta che si apre domani

Ormai mancano poche ore: la 19a edizione della Festa della Pasta si inaugura ufficialmente sabato 28 settembre alle ore 17,30 con il taglio del nastro da parte del sindaco di Gragnano Paolo Cimmino, di Aurora Casillo, presidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, e delle tante autorità che arriveranno nella Città della pasta. L’attesa maggiore è ovviamente per Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana attesi sabato alle 21,30 in concerto a Piazza Amendola. “La scaletta del concerto -spiega lo stesso Arbore – coniuga il nuovo e l’antico suono della musica partenopea: voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore. Mi aspetto che anche il pubblico della Festa della Pasta, al suono di Reginella, – aggiunge lo showman – si unisca all’orchestra nel cantare a squarciagola il ritornello di questo celebre brano, come avviene in tutto il mondo”. Altre al concerto di Arbore, sabato 28 e domenica 29 settembre la Festa sarà un susseguirsi di eventi, cultura e sapori organizzati dal Consorzio per celebrare il prodotto con caratteristiche uniche che solo qui si realizza e che vanta secoli di storia.