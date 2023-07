Gragnano Città della Pasta, dall’8 al 10 settembre la 21^ edizione

Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp annuncia le date dell’edizione targata 2023 di “Gragnano Città della Pasta”, l’evento che contaminerà la città di Gragnano venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023.

Gragnano, simbolo della tradizione pastaia italiana nel mondo, farà da cornice alla 21a edizione della “Gragnano Città della Pasta”, l’appuntamento annuale che ha l’autorevole obiettivo di promuovere la tradizione e la cultura centenaria della Città e, soprattutto, di valorizzare il suo prodotto identitario: la pasta, vero motore trainante dell’economia del luogo.

Organizzata dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania, la manifestazione vedrà un calendario ricco di workshop, convegni, momenti di intrattenimento e show cooking, che contamineranno l’intera cittadina, per celebrare la Pasta di Gragnano Igp in tutte le sue declinazioni e forme. Tra gli appuntamenti in calendario: il Premio Culturale “Gragnano Città della Pasta”, che sarà conferito a un personaggio che condivide i valori fondanti in cui si riconoscono i pastifici e che esprimono l’identità di Gragnano.