Gragnano, gusto, cinema e tradizione: dal 12 settembre la Città della Pasta torna protagonista

Dal 12 al 14 settembre la città campana si trasforma in un set a cielo aperto. Tre giorni di degustazioni, showcooking stellati, talk, musica ed esperienze immersive per celebrare la Pasta di Gragnano Igp, icona mondiale di cultura e convivialità. Organizzato e promosso dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania, l’evento giunge alla sua 23ª edizione confermandosi come un appuntamento unico nel panorama enogastronomico, capace di attrarre migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. In allegato tutti i dettagli.