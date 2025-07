Gragnano, nasce il Polo dei Pastifici: intesa Comune-Consorzio Asi per l’area industriale

Con la sottoscrizione della Convenzione Applicativa tra il Comune di Gragnano e il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale della provincia di Napoli, prende il via una nuova stagione di sviluppo strategico per l’area produttiva “Ardi 01 – Polo dei Pastifici”, cuore pulsante della trasformazione industriale del territorio.

Il provvedimento rappresenta un passo decisivo nella realizzazione di un progetto ambizioso: la riqualificazione e infrastrutturazione di oltre 415 mila mq destinate ad attività produttive nel rispetto delle previsioni del vigente Piano urbanistico comunale.

Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e Consorzio ASI, sarà possibile accelerare l’insediamento di nuove imprese, favorire l’ampliamento di quelle esistenti, migliorare l’accessibilità e dotare l’area di servizi adeguati alle sfide produttive del futuro.

“Questa convenzione – ha dichiarato il sindaco Nello D’Auria – è molto più di un atto amministrativo: è il risultato di un lavoro lungo, condiviso e orientato alla crescita economica sostenibile della nostra città. Gragnano si dota finalmente di uno strumento concreto per creare occupazione e restituire valore a un’area simbolo della nostra tradizione industriale”.

Con questo accordo, il Comune trasferisce al Consorzio Asi funzioni strategiche di pianificazione, infrastrutturazione e gestione dell’area, mantenendo il controllo attraverso un tavolo tecnico congiunto che garantirà monitoraggio costante e pareri vincolanti sulle scelte operative. È prevista la possibilità per i privati di proporre interventi tramite Piani Urbanistici Attuativi, secondo regole certe e tempi definiti.

La convenzione si inserisce in un più ampio disegno di rilancio teritoriale corente con le linee guida della Zes Unica r rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra enti pubblici. Un’azione che punta a coniugare sviluppo industriale, semplificazione amministrativa e sostenibilità ambientale.